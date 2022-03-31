謝章穎（右）、胡釋安一抵達民宿馬上投入快閃店工作幫忙。（公視提供）

公視實境節目《阮三个3》本周五播出本季倒數第2集，邀請曾與林柏宏合演公視戲劇《火神的眼淚》的謝章穎、胡釋安入住4天3夜。謝章穎一到台東就化身司機載大家回民宿，與胡釋安投入快閃店工作，更被學長林柏宏暗算成為代班小幫手，令胡苦笑說一點都不像是度假。

謝章穎、胡釋安參加《阮三个3》，再度受到學長林柏宏的熱情「關照」，林柏宏笑說：「難得看到學弟來就不能讓他們太空虛，一定要讓他們多體驗一下生活。」不僅因為洗車讓他們在機場苦等1小時，又安排謝章穎擔任司機載他們回宿舍。

2人得知緊接著還有快閃店、三鐵賽事的規劃行程等著他們幫忙，胡釋安苦笑說：「原本整個是來度假的心情，但現在變成是好像要備賽。」謝章穎也說：「這個節目節奏超快，我覺得比台北還快欸！常常在還搞不清楚的狀況下，然後就發生下一件事；突然發現這個節目水越來越深了。」

林柏宏當天晚餐突然跟大夥宣告要向民宿請假，提議由謝章穎、胡釋安擔任代班小幫手，讓2人臉色一沉，立刻沒胃口。楊貴媚問他們是否知道要接下此項任務，只見他們茫然直搖頭，見到兩位學弟不願再搭理自己的林柏宏緊張大喊：「不要那麼安靜嘛！」事後謝章穎表示：「我慢慢知道這節目在幹嘛，永遠不要相信行程表上的事情。」胡釋安也認命說：「就算知道來什麼也沒有什麼選擇，就是做吧。」

施名帥則對這2位來賓表現非常滿意，表示：「民宿辦快閃店的時候，真的多虧有他們兩個得幫忙，讓我們才能比較輕鬆，還可以去跟客人聊聊天。」林柏宏也提到當天營業額因此多了2倍的量，讓楊貴媚與温貞菱也不停稱讚他們真的非常好用。《阮三个3》由楊貴媚帶領主廚施名帥、小幫手温貞菱與林柏宏共同主持，每週五晚9點在公視首播。