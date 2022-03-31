新北市交通局31日表示，「車輛未讓行人」科技執法將於4月1日起正上路，依據道路交通管理處罰條例規定，駕駛人行經行人穿越道未停讓行人先行，可處1200元以上、3600元以下罰鍰。

交通局交通安全科科長林碧芬表示，分析新北市去年交通事故族群，行人即占了五分之一，主要肇因為汽機車未讓行人、搶越行人穿越道。

林碧芬指出，為保護行人穿越路口的安全，交通局去年底與警察局合作，擇定新店區大豐國小的建國路與民族路口、汐止區汐止國小的大同路2段312巷口建置「車輛未讓行人」科技管理設備，並設置CMS及LED警示牌面，提醒車輛行經路口減速慢行並停讓行人先行。

經檢視試辦期間每日違規件數，新店區大豐國小路口減少11.8％，汐止區汐止國小路口更降低45.2％，明顯有效減少車輛不停讓行人的違規情形。

交通局表示，試辦的2處路口「車輛未讓行人」科技執法將自4月1日起正式上路，當系統偵測到車輛未於行穿線前停讓行人先行通過，即會自動擷取違規照片及影片上傳至科技執法平台，移請警察局舉發。