39歲香港女星沈卓盈早年參加《TVB週刊》Cover Girl選舉成為冠軍出道，2018年她和老東家TVB約滿不再續約，隔年和家中經營內衣販售的富二代杜灝標結婚，住進要價上億豪宅，去年兩人生下一子，成為3口之家，沈卓盈最近趁富商尪不在曬出辣照，她一襲千島紋迷你裙上身加上過膝黑襪，在豪宅的窗邊拍美照，雙腿一換姿勢幾乎都要走光，還露出神秘黑影，被讚最辣豪門少奶奶。

沈卓盈早年演出握電視劇《古靈精探B》、《結·分@謊情式》、《平安谷之詭谷傳說》和電影《2012我愛HK 喜上加囍》，2017年她爆出和富二代杜灝標交往，她避談是否同居，坦言：「現階段相處開心，尚在了解磨合中，而男友還未求婚」，隔年底她和TVB16年合作畫下句點，她發文感謝前東家栽培，「沒有公司，也沒有今天的我，首先好多謝杜生、樂小姐、珍姐及Sandy，給予我所有的演出機會、包容、鼓勵及教導，同時更加要逐一多謝曾經選用過我的監製」。

沈卓盈坐在窗邊露出長腿。（圖／翻攝自jessie_sum IG）

當時沈卓盈就被推測要淡出演藝圈、走入家庭，她不承認也不否認，只說自己一直在公司保護下生活，想離開舒適圈到不熟悉的地方闖一下，靠自己的力量看看世界，隔年她就宣布閃婚，正式入住男方準備好位於何文田京士柏山的億元豪宅，2人飛到英國和法國拍婚紗照，又到泰國舉行奢華婚禮。

去年5月沈卓盈生下兒子後，常不時分享在家中豪宅做運動的影音，可見她家中採時尚設計裝潢，還有超大的廚房，家中有游泳池，還有無敵美景。近日，沈卓盈趁老公不在換上迷你小洋裝玩自拍，可見她坐在窗邊，裙子僅蓋住臀部，穿著黑色膝上襪的纖細白腿超吸睛，露出的雪白絕對領域相當誘人，粉絲回應：「沒有襪子應該會更好」、「Long beautiful leg」、「好誘惑」、「43寸長腿姐姐」。