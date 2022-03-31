農委會為端正農會不良選風、強化農會自治，日期預告《農會法》部分條文修正草案，其中，修正條文增列三分之一官派專業理事，引發各界議論。不過，行政院會今天通過的《農會法》修正草案中，農委會已自行刪除相關條文。

農委會指出，此次修正《農會法》部分條文案，是因應農業貿易自由化衝擊，擴大農民團體合作經營，強化農會理(監)事會運作機制，提升農會人力素質，遏止部分農會賄選歪風，以促進農會永續發展，並強化農會與政府間合作。

每逢農會選舉，賄選傳聞不斷，現行《農會法》賄選刑度僅為3年以下，且案件審理過程常，往往當事人已經卸任職務，相關案件仍未完成審理。修法後，刑度修改為最高7年，罰金也從最高9萬元提高，提高為最重1000萬元，並且必須在6個月內審判完畢。

此次修法重點還包括，為強化各級農會自治精神，總幹事任期屆滿未能產生時，刪除得由上級農會、中央主管機關遴派合格人員代理規定，改由各該農會依照主任秘書（秘書）、會務部主任等職務位階，依序代理。

同時，為提升農會聘僱人員素質，並提高農會統一考訓作業之公信力，明訂中央主管機關訂定統一考訓辦法，督導中華民國農會辦理。另外，增訂對於農會理事長(常務監事)無正當理由不召開會議超過二個會次應予解除職務，及理(監)事連續二次無故缺席會議者視同辭職規定。

此次修法草案，最受關注的就是農委會先前預告提到，增列三分之一官派專業理事，遭質疑蔡政府安插人馬，引發軒然大波，農委會政策大轉彎，日前報行政院版本已自行刪除相關爭議條文，行政院今日通過草案版本，確實未見該條爭議條文。