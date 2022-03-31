嘉義優鮮上架跨境電商打開國際市場，今天舉辦記者會。（張亦惠攝）

嘉義縣政府推動的「嘉義優鮮」自有品牌集結嘉義縣各地農特產品，經農委會輔導，與台灣好農國際館商城合作，開設「嘉義優鮮」品牌館，銷售到香港、澳門及新加坡市場，力拚打開國際市場。

嘉義縣農業處3月31日辦理嘉義優鮮跨境電商前進海外記者會，縣長翁章梁、農委會國際處簡任技正袁華興、台灣好農董事長江衍宏等人都參與，翁章梁還與購買嘉義優鮮小番茄的香港人連線通話，了解實際購物情形。

翁章梁表示，嘉義縣多以小農為主，都是很優良的產品，非常適合用電商平台直接跟消費者對話，嘉義優鮮精選20家廠商，透過電商前進香港、澳門、新加坡，海外民眾可以上網訂購，只要下單後3至5天就能收到。

在太保市種植小番茄14年的王大權說，沒想過小番茄可以用這樣的方式外銷，目前已經陸續有海外訂單，世界就像地球村，看到自己的小番茄銷售到國外很開心。

袁華興說，這三個市場對台灣產品輸入限制較少，食品安全合格的話較容易進入，且都是華人社會為主，對台灣的產品認知度高，也是過去台灣觀光客主要來源國，加上嘉義有北回歸線穿過等因素，因此農委會輔導縣府將品質好的商品推動到高所得的市場。

台灣好農董事長江衍宏指出，這次與嘉義縣政府合作，將嘉義優鮮的農產行銷到香港、澳門、新加坡，事實上台灣好農國際館共行銷7個國家，今年也協助農委會推廣冷凍鳳梨釋迦到日本，得到商社、通路的認同，拓展國際市場。