屏東近日與世界四大水果公司Del Monte合作，持續推廣鳳梨外銷，今年才3月外銷至日本的數量就超過7500公噸，超過去年整年的外銷量，連日本收視女王米倉涼子都認證屏東鳳梨好吃。屏東縣長潘孟安表示，會持續開拓國際市場，幫助農民把鳳梨銷往國際！

潘孟安在臉書表示，屏東鳳梨獲得世界四大水果公司Del Monte的青睞，協助將台灣水果推廣至世界各國，一舉簽下600噸的屏東鳳梨訂單，是台灣首度與該公司進行合作。潘孟安指出，今年才剛3月底，外銷至日本的鳳梨已超過7500噸，超過去年整年的外銷量，且還在持成長中。

潘孟安說，屏東鳳梨目前佔全台外銷9成，外銷量達7735噸，而在這之中最大宗的就是日本的7511噸，約占97％，已超過去年整年出口至日本的5876噸，連日本收視女王米倉涼子最近被問到迷上的事物時，都數次秒答「台灣鳳梨」，甚至說每天早上都會吃。

潘孟安表示會全力衝刺鳳梨內、外銷，目前持續開拓日本、香港、韓國、加拿大、新加坡、馬來西亞等國家，也會持續拓展北美及澳洲市場，幫助農民把鳳梨銷往國際！