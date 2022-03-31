女星卓文萱多才多藝，還擁有丙級廚師執照，近日受邀擔任緯來綜合台外景節目《大胃王來了!》美食特派員，和主持人蔡昌憲分別為東、西兩軍，各自推薦大胃王YouTuber邵阿咩和吃飯兄弟，品嘗台北隱藏版美食。蔡昌憲第1次拋開主持人身分，要和卓文萱PK搶下「台北美食推薦王」封號，狂冒冷汗表示：「她也是主持人，又有廚師執照，我壓力真的好大。」

西軍美食特派員卓文萱，第1站就推薦由藍帶主廚製作的蛋糕甜點，大胃王們一人獨享一個八吋大蛋糕，外加八個小蛋糕，每種蛋糕都經過主廚精心設計，吃得到水果的甜、巧克力的苦、檸檬的酸，還有酥脆的餅乾及酒香等各種口味，份量十足的蛋糕加上野獸派大口吃法，也讓卓文萱和主廚老闆驚呼：「第一次看到有人這樣吃蛋糕。」幸福地享用完大份量甜點，絲毫沒有飽足感的大胃王們只表示：「好想吃義大利麵！」

第2站來到東軍特派員蔡昌憲推薦的日式餐廳，就怕大胃王吃不夠，他特地挑選大胃王套餐「九宮格丼飯」，是由九碗不同口味的丼飯排列而成，老闆為節目特製總重量達3公斤的組合餐，大胃王也不負重望30分鐘吃光光，獲得老闆加碼紅包，不僅有吃又有拿。節目最後也帶大家前往寧夏夜市享用全品項小吃，一路從早餐吃到宵夜！《大胃王來了!》周日(3日)晚8點在緯來綜合台播出。