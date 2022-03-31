67歲的好萊塢動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）今宣布息影，並坦承罹患失語症，震撼全球影壇。而失語症、失智症經常被民眾搞混，究竟何謂失語症？認知症整合照護專家、長照症政策研究者伊佳奇指出，根據腦部受損區塊不同，會有不同的疾病診斷，而失語症可能與額顳葉型認知症相關，可能是早期的病徵表現。

伊佳奇說，失語症是因後天原因造成大腦語言區損傷，失去原本的語言能力，每個失語症者因腦部損傷的部位和嚴重程度不同，語言功能喪失的程度不盡相同，演員是以動作及語言來表現演技，如果小時因有口吃問題的布魯斯威利被確診為「失語症」，勢必需退出影壇進行復健等治療以延緩退化速度。

伊佳奇解釋，由於認知症是腦退化性綜合症候群，所以一旦退化或損傷到負責語言的腦區，即出現失語的症狀，但也有其他原因造成失語症，例如中風、頭部創傷和腦瘤等。

伊佳奇表示，有6成認知症屬阿茲海默症，僅有2成不到的比例為額顳葉型失智症，已故好萊塢影星羅賓威廉斯（Robin Williams）生前曾被診斷出巴金森氏失智症，但後來被證實是誤診，其實是罹患額顳葉型認知症。

伊佳奇說，若布魯斯威利屬於額顳葉型認知症，其失語症狀就有可能為早期表徵，據外電報導顯示，他在8歲曾有過口吃，但是否與現在的失語症有關？還要有相關的醫學資料佐證，例如幼年時期的MRI紀錄。

不過在好萊塢拍攝動作片，難免會有受傷風險，伊佳奇指出，不排除布魯斯威利早期入行腦部曾受過傷，導致語言區塊受損，才導致今天必須息影的結果。