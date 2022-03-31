韓星玄彬與孫藝真今（31日）在首爾華克山莊酒店的婚宴場地「Aston House」，於當地時間下午4點舉行世紀婚禮，兩人對於婚禮的相關流程及細節保密到家，直到今日才陸續公開，稍早韓國媒體也曝光了兩人的絕美婚紗照，只見小倆口緊牽著手並對著鏡頭露出甜蜜微笑，其中孫藝真還大笑露出「招牌彎眼」，甜蜜狀態全寫在臉上。

玄彬與孫藝真無論是談戀愛還是結婚，都想維持一貫的低調，經紀公司事前也完全沒對外證實任何消息，至於會選中高級飯店華克山莊內的「Aston House」，主要是該場地不僅可以眺望漢江美景，還設有獨立大門與車道，大門外也會有保全手拿賓客名單，一一核對每位入場人員的身分，還出動無人機巡視，甚至喜帖還是一人一份，不能攜伴參加，就怕有外人混入場內，由於隱私做到滴水不漏，是許多明星夫妻的婚禮場地首選，像是裴勇俊、朴秀真夫妻，池晟、李寶英夫妻以及Sean、鄭惠英等明星夫妻都在這裡舉辦婚禮。

今日即將完婚的兩人，對於賓客名單雖然同樣保密到家，但據傳替孫藝真負責妝髮的，是由與她合作多年的「Jennyhouse」負責，玄彬也找來了有多年交情的好友張東健上台致詞，而張東健的明星老婆高素榮及前足球國手李同國同樣也會受邀出席，此外，Gummy也將在婚禮上獻唱《愛的迫降》中IU演唱的OST〈Give You My Heart〉。

另外，孫藝真的「姊妹淘」李珉廷、孔孝真、宋允兒、吳允兒、嚴智苑，曾和孫藝真合作《經常請吃飯的漂亮姐姐》的丁海寅也將到場，但好友李貞賢因懷孕在身可能將缺席婚禮。而男方邀請的賓客為安聖基、朱鎮模、朴重勳、池珍熙、金宣兒、河智苑、李沇熹以及潤娥等人，讓粉絲興奮不已。另外，據韓媒《STARSNEWS》報導，2人辦完婚禮後，會在新婚房一起甜蜜地度過婚後的首個週末，目前尚未有任何蜜月旅行的規劃。