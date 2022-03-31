111年全國大專院校運動會由國立體育大學承辦，正式賽事將在5月7日至11日舉行，國體大今日選擇在龜山壽山巖觀音寺廟前舉辦聖火點燃儀式，由2004年雅典奧運跆拳道金牌選手朱木炎與2020年東京奧運男子射箭團體銀牌選手鄧宇成聯手燃起聖火，兩人都出身於地主學校國體大，象徵世代傳承，也宣告今年全大運活動正式揭開序幕。

國體大曾在民國99年舉辦全大運，這是國體大相隔12年之後再次承辦全大運，今天選擇在曾獲選內政部「台灣宗教百景」之一的桃園市壽山巖觀音寺舉辦聖火點燃儀式別具意義。

壽山巖觀音寺至今已有280年歷史，當地俗稱「嶺頂廟」，今日引燃聖火前融入廟方復育消失50年的傳統舞龍燈文化，當龍獅祈福由神龍吐出龍珠引燃聖火取得母火，再由朱木炎和鄧文成手持結合3D科技塑形的聖火炬引燃，象徵跨時代文化與技藝的傳承。

聖火將採取奧運模式傳遞，行經北、東、南、中四區共計10所大學，再回到國體大，預計5月7日在國體大舉行111年全大運開幕典禮。