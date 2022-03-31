台北市規定83年12月31日以前之既存違建，可拍照列管，暫免查報拆除，至今既存違建已存在27年以上，北市目前列管列管5萬件既存違建。北市建管處指出，將研擬修法廢除「阿扁條款」，未來有修繕行為或涉及影響公共安全時，將優先拆除。

建管處說，為能加速都市更新、整頓市容觀瞻及預防危害公共安全情況發生，北市府將研議修法逐步清理既存違建。83年12月31日以前之既存違建，倘有修繕行為或涉及影響公共安全時，市府仍保有隨時拆除之權利，不再受陳水扁83年既存違建條款之限制。

建管處發言人鄭大川說明，過去既存違建有公安之虞可拆除，仍可以進行修繕，不過以後希望違建不要再存在， 因此不能再修繕，只要發現有修繕就拆除，他也坦言，僅能透過市民反映、巡查時揪出來。

鄭大川說，規章為自治規則，市府核定後即可上路，不需經過議會同意，但目前仍在研議，落日時間尚未確定。

建管處表示，為避免民眾混淆違章建築之合法性，日後將要求建物買賣登記時，於土地參考資訊檔上登錄違建相關資訊。

目前北市府已針對既存違建啟動全面檢討並研議配套措施，建管處處長劉美秀表示，既存違建已存在將近30年之久，部分既存違建潛藏危害公共安全之虞，北市建管處將逐步清理長期存在之既存違建，以確保民眾居住權益及安全。