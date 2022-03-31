111學年度大學申請入學篩選入學結果今(31)日公告，今年為108課綱首屆考生，考試難度增加。台大表示，4科達58級分，就可通過台大醫學系第一階篩選，分數創歷年新低。至於最熱門科系，則是資工系與電機系，雙雙吸引約400名學生報名。

台大註冊組主任李宏森指出，今年台大申請入學招生名額共750人，吸引1萬2782人次報名，比去年減少約700人次，通過第一階篩選有5138人次，較去年減少74人次。

至於今年度台大最熱門科系則是資工與電機系，李宏森說，各有393人、387名考生報名。不過，資工系去年報名人次高達735人，對照今年，人數幾乎腰斬。

李宏森分析，綜觀全校今年各科系報名情況，資工系依舊很熱門，原本招收66名額，一階篩選預計篩選165人，卻吸引393人報名，人數是台大各科系最多人，最後超篩達187人，其中有70人是3科45分滿級分。另外，電機系也同樣受歡迎，預計招收88人，一階篩選名額為220人，但387人報名，最後超篩222人，其中有79人為3科45分滿級分。

在台大醫學系方面，李宏森提到，由於今年學測較難，醫學系預計招收50人，一階篩選名額為100名，但有209人報名，最後超篩129人，其中4科滿級分為46人，其餘83人為48到49級分，值得關注的是今年度4科58級分，便可通過一階篩選，分數創歷年新低。

今年考生為108課綱實施後，首度參與學測的學子，李宏森提醒，通過第一階段篩選考生，接著就是二階甄試，但今年因為考招制度變更，二階甄試時間往後延約一個月，台大預計5月5日到10日報名，5月19日到29日進行甄試，務必記得依照規定時間報名。