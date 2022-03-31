太魯閣號事故奪49條人命，在週年前夕家屬委任律師陳孟秀在臉書表示，昨天交通部長王國材同意家屬訴求，台鐵將付太魯閣號事故全體罹難家屬1.5億元作為台鐵的懲罰，陳指出對家屬來說多少錢換不回失的家人，而是在意台鐵有沒有被處罰，痛定思痛改善，而這也是台鐵首度要付出懲罰性賠償金。

陳孟秀今早在臉書表示，近年台灣民生基本的交通安全乃至公共安全，至今一直是大家日常的恐懼，也是現今體制中最深處的挑戰。她的當事人，因太魯閣號事故奪去至親的家屬所組成「太魯閣的眼淚」，因為同樣的理念及訴求匯聚，失去的至親讓他們無所畏懼，敢於面對、衝撞台鐵不合理的現狀。

陳孟秀表示，台鐵必須在每一事故的賠償，一次比一次賠償得多。前次普悠瑪事故造成18人死亡，台鐵賠償每人新台幣1570萬元，台鐵曾要痛定思痛，然而過了兩年半，沒有看見台鐵任何改革的步伐，只有更多的怠忽職守，以至於釀成更嚴重的意外，再次因為台鐵的工安疏失導致太魯閣號事故，造成49人罹難，是前次事故死亡人數的近三倍。

對於家屬的訴求，陳孟秀表示，昨天（3/30）交通部長王國材同意台鐵應再給付予「太魯閣號事故全體罹難者家屬」總額1億5043萬元的賠償，作為台鐵的懲罰。

陳孟秀表示，這是台鐵第一次要付懲罰性賠償金，雖然再多的錢都無法換回太魯閣號事故家屬摯愛的性命，但唯有如此，才能嚇阻台鐵將人命納入固定支出而改善消極的態度、督促政府痛定思痛，審慎鐵路行車安全、落實改善。

對於要付給太魯閣號事故全體罹難者家屬1億5千萬元的懲罰性賠償金，台鐵表示，將依行政院及交通部指示，照程序簽辦。