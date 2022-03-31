台股2022年隨著地緣政治變數全面升溫，俄羅斯正式對烏克蘭開戰，避險情緒也快速升高，導致台股波動大，Yahoo奇摩股市App，剖析最受網友關注的台股標的，公布第一季「十大爆紅台股榜」及「五大爆紅ETF榜」指出，台積電重回「十大爆紅台股榜」，顯見半導體產業仍是深受投資人喜愛；而「五大爆紅ETF榜單」以高股息、成長股相關ETF主導投資風向。

隨著「宅經濟」商機，Micro LED與傳統型紅光LED等兩類產品帶動新需求，並由LED大廠晶電與隆達所組成的控股公司富采（3714）奪下第一季Yahoo奇摩股市App「十大爆紅台股榜」首位。而半導體族群仍然是選股主流，半導體大廠辛耘（3583）、力積電（6770）分別奪下榜單第6、7位，「護國神山」台積電（2330），本季更是重新回到台股爆紅榜前十大之列。

半導體供應商辛耘（3583）年初股價創歷史新高，本季登上爆紅榜第6名。辛耘目前設備產能已經排到第四季，再生晶圓方面下半年則將擴產至每月16萬片，訂單量可望繼續成長。而前身是DRAM廠商力晶的力積電（6770），轉型晶圓代工後重新掛牌上市，正好趕上全球半導體缺貨熱潮，因此話題不斷，位列第7名。「護國神山」台積電（2330），在元月中衝上688元的歷史最高點，振奮當時台股市場氣氛，本季也重回榜單前十大，獲得第10名。

傳產股中，與「航海王」長榮同集團的榮運（2607）本季高居第2名。榮運去年因併入長榮物流，業績創十年新高。2022年國內外物流業務需求旺，榮運業績仍然看俏。老牌化工股和益（1709）近年股價步步高升，除了本業製造清潔劑因疫情需求增加，旗下包括聯超實業、大勝化工等子公司生產樹脂、微生物肥料等相關產品，也各有進展。至於台企銀（2834）、台中銀（2812）兩檔進榜的金融股，雙雙以「低價股落後補漲」的姿態出線，分別拿下第4、8名。

【2022年第一季十大爆紅台股榜第一至第10名依序為富采（3714）、中環（2323）、榮運（2607）、台企銀（2834）、和益（1709）、辛耘（3583）、力積電（6770）、台中銀（2812）、歐買尬（3687）、台積電（2330）。

國際動盪引關注，穩定高股息、成長股竄紅

第一季Yahoo奇摩股市App「五大爆紅ETF榜單」第1、2名分別為富邦特選高股息30（00900）及國泰永續高股息（00878）兩檔商品，其中富邦特選高股息30是以股利率加權來決定成份股，每年轉換持股三次，2020年發行的國泰永續高股息也是標榜高股息、季季配息制度，顯示在低利率時期，投資人對於帶來現金收益的商品，仍然有高度偏好。

另一方面，追蹤台灣50指數的原型ETF，也是投資人青睞對象。此次榜單中，號稱國民ETF的元大台灣50（0050）與富邦台50（006208），兩檔宛如「雙胞胎」的ETF雙雙入榜，台積電占兩檔ETF比重都達到47％左右，買進ETF就相當於部位有半數是台積電，且股價比台積電便宜不少。

在第一季股市波動不定、與台積電驚人成長績效與高股價之下，ETF也產生吸引買進的吸金效果。排行第5名的是反向型ETF-元大台灣50反1（00632R），該ETF入榜顯示不少投資人認為當前股市有過熱現象，在回檔前布局反向型商品有利可圖。

2022年第一季五大爆紅ETF榜第一至第五依序為富邦特選高股息30（00900）、國泰永續高股息（00878）、元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、元大台灣50反1（00632R）。