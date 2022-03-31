有錢沒地方花？一名男網友發現對面住戶的陽台堆滿垃圾，高度幾乎快超越一層樓，恐怖畫面引發網友熱議，不少人看傻直呼，這比鬧鬼還要更可怕。對此，有在地人則透露，這個房子應該位在北市中山區附近，現在要價2000萬元。

一名男網友昨在臉書社團《爆癈公社公開版》PO出兩張照片說，這是什麼情形？也太扯了吧！從畫面中可見，對面住戶的陽台像是垃圾場，上面堆滿著各式各樣的易燃垃圾，高度足足有一層樓高，幾乎快要從陽台滿出來了。

北市公寓堆滿垃圾，震撼畫面引起網友熱議。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

驚悚畫面引起網友討論，「樓下鄰居瑟瑟發抖」、「這樣才能讓樓上樓下便宜賣啊！到時候整棟都買下來，這招你還不懂？」、「有錢人買一間房來放回收」、「比鬧鬼還可怕的房子」、「跟阿嬤的冰箱一樣滿」、「二樓是隱藏版的垃圾處理場」。不少網友則嚇歪直呼，堆積那麼多易燃垃圾超危險，建議鄰居們可以找里長，或是通報環保局協助清理，否則不小心恐釀火災發生，真的很危險。

另有網友則透露，這應該是台北市中山區濱江市場附近的某棟公寓，這一區的房屋售價已破2000萬，而2000萬的房子長這樣。再度顯示出擁有好鄰居的重要性。