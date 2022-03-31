清明節連假期間出遊人車多，避免民眾飽受塞車之苦，因此鼓山分局於清明節連續假期前，針對可能造成人車壅塞之路段，事前規劃交通疏導勤務並訂定計畫，使民眾能享受愉快的『清明假期』之旅。

壽山風景區疏導管制措施：一、壽山地區視交通流量機動管制萬壽路南部海岸巡防局上方（兵員站）至元亨寺，為單向通車，欲往元亨寺、動物園方向之車輛，請由鼓山二路與興隆路口上山。

清明連假疏導車潮 壽山、西子灣、旗津風景區管制措施出爐。(鼓山分局提供)

清明連假疏導車潮 壽山、西子灣、旗津風景區管制措施出爐。(鼓山分局提供)

二、今年因疫情關係元亨寺不提供接駁車接送服務，4月4、5日進入元亨寺祭祖之車輛一律由後山下山經由台泥臨時停車場接鼓山二路進入市區。如元亨寺停車場已停滿，現場請依警方指示路旁停車，避免交通壅塞。

三、為滿足連續假期間停車需求，配合前揭單行管制時段，萬壽路下列路段開放路邊停車：(一)中鼓山老人活動中心西側處至萬壽橋前，雙側開放，法定禁停區域除外。(二)壽山動物園至原兵員站，單側開放(西側、靠山壁側)，法定禁停區域除外。

四、多利用輕軌系統，搭乘至鼓山區公所(步行)或文武聖殿站下車再搭乘56 路市公車（捷運鹽埕站至動物園），避免停車問題降低遊興。

旗津地區疏導管制措施： 一、彈性實施二階段小客車管制，並闢駛接駁車：第一階段：廟前路徒步區管制。 (二)第二階段：管制點-貝殼館 (旗津三路/復興巷、中洲三路/復興巷管制)。

二、每日11~21時視旗津一路/敦和街口、旗津二路/廣澤街口交通流量狀況，彈性實施單行動線管制(離開旗津地區車輛一律改由廣澤街駛離)。

三、廟前路4月2日至4月5日4天劃設為行人徒步區，14-20時禁止汽(機)車進入廟前路，所有汽(機)車由舊旗津區公所旁之發祥街或安樂巷（中洲三路687巷）進出。

四、前往旗津可搭乘捷運、輕軌至西子灣站步行至鼓山輪渡站或至棧二庫輪渡站搭乘渡輪前往旗津，於旗津地區可轉乘紅9路市公車接駁至旗津各風景區。

西子灣地區疏導管制措施：

一、臨海一/二路口及臨海新路/鼓山一路口設置管制點，視哈瑪星(西子灣)地區交通流量，彈性管制小客車以上車輛進入。

二、進入西子灣地區小客車，如哨船街、蓮海路交通壅塞時，請由中山大學後門替代道路返回市區(沿途設有替代道路指引牌面引導用路人)。

二、前往(哈瑪星)西子灣地區建議搭乘捷運或輕軌至西子灣車站步行至西子灣(英國領事館)、鐵道文化園區、棧貳庫等。

四、4月2日~4月5日上午11時至下午5時，鼓山輪渡站實施機車分流管制措施；管制燃油機車禁止搭乘渡輪，僅開放行人、自行車、旗津居民機車、電動機車搭乘。