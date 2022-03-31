大陸多地因疫情反彈，採取疫情管控、隔離措施，導致日用生鮮品一時供應短缺、民眾買菜難。但在吉林長春，地方部門為了營造安定團結、大好局面的輿論氛圍，讓被隔離的群眾「感覺」蔬菜供應充足，號召機關黨員幹部參與「曬曬我家蔬菜包」活動。結果反而招致民眾批評，長春市委意識到輿論引導弄巧成拙，處分當地涉事的2名幹部。

「曬曬我家蔬菜包」活動號召黨員幹部展示家中充足的蔬菜，用圖片和文字充分展現「物資充足、生活無憂、心情舒暢、引導輿論」的隔離生活。然而，這一活動很快遭到網友們的批評，不少人留言稱，有關部門只會作假，卻從來不去解決問題。

對此，長春市委31日發表聲明表示，近日群眾「買菜難」問題突出，長春市開展黨員幹部「曬曬我家蔬菜包」活動，造成不良影響，對相關責任人員進行嚴肅處理，市直機關黨工委常務副書記張佐斌被免去職務，市委網信辦主任劉穎受到黨內警告處分。

該活動引來網路上大量的負面輿論。有人質疑那麼多百姓家沒有蔬菜供應，怎麼就偏偏官員家裡蔬菜備貨充足；即便官員家裡貨源充足，也沒有必要拿出來曬。曬蔬菜包無法改變百姓的生活體驗，也讓人懷疑官員家中的蔬菜是從哪裡來的。百姓能理解和接受因疫情暫時導致的供貨短缺，但無法接受這種作假的方式欺騙百姓。