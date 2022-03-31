基隆和平島一直都是旅遊觀光聖地，然而腹地狹小旅客停車一直都是頭痛問題，基隆市「和一路停車場」已完成地坪鋪設及停管系統建置，在30日由市府交通處長蘇先知與立委蔡適應等人見證下啟用，共提供302格汽車位。

市政府交通處表示，和一路停車場位於和平島核心區域，緊鄰正濱色彩屋、諸聖教堂考古與阿根納造船廠遺址等觀光打卡熱門景點，共設置302格小汽車停車位，包含10格身心障礙者專用停車位與10格婦幼專用停車位，可以效紓解和平島地區居民及假日觀光客的停車問題。

市政府交通處說明，和一路停車場屬於國有財產署管有土地，經多方協調與爭取增闢停車空間，先前由北觀處興建因考古需求而暫緩，年由市府委外廠商加速辦理，廠商已完成地坪重鋪、夜間照明、監視器及標誌標線佈設，並設置全方位收費管理系統及車牌辨識等軟硬體設施。

市政府交通處說明，基隆市政府自104年至今，已增闢或輔導增加公民營停車場高達9千多格汽機車停車位，將持續評估市有閒置土地檢討闢建停車場外，並以委託民間經營管理模式，改善公共停車場的各項設施。