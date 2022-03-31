知名分析師郭明錤過去因屢次成功命中蘋果產品或設計而成名，近日郭明錤在個人推特上表示，最新研究指出，最近兩年內的iPhone產品可能都不會恢復使用Touch ID設計，目前的口罩解鎖Face ID仍是現行最好的生物辨識方案。

去年9月郭明錤曾在報告中提到，蘋果iPhone可能會重新推出Touch ID功能，且是為螢幕下指紋辨識的技術，並提到最快會在2023年的新款iPhone推出這項新技術，當時引發熱烈討論，許多果粉都相當期待Touch ID功能重返iPhone手機。

沒想到，日前郭明錤在個人推特上發文表示，「我先前曾預測iPhone會在2023年使用Touch ID但最新調查顯示2023和2024年的新款iPhone手機可能不會採用螢幕下Touch ID，口罩解鎖Face ID仍是現行最好的生物辨識方案。」

此事引起網友們熱烈討論，「ipad能有電源鍵指紋，iphone不行？」、「Face ID 我根本沒用，甚至沒密碼」、「天氣冷還要脫手套才能解鎖，我覺得Face ID不錯啊」、「Face ID可以用口罩解鎖後好很多」、「就不能face跟touch都支援嗎。」