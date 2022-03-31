4月1日是日本2022財年的開始，趕在2021財年最後交易的31日，市場調節投資比重，因此日股走弱。早盤結束時，日經指數收27,977.98點，跌49.27點或0.18%。東證收1,963.2點，跌4.4點或0.22%。

3月迄今，日經漲5.47%，創2020年11月以來的單月最大漲幅。不過，這1季至目前為止，日經卻下跌2.8%，創2020年3月以來單季最大跌幅。Aizawa證券認為，市場在2021財年最後交易日，有的買進有的則賣出，目前看起來空方略勝一籌。

大型股疲弱，人力銀行業者瑞可利跌3.13%，迅銷跌0.49%，愛德萬測試也跌1.13%。

航運產業逆勢上揚3.61%，商船三井漲4.89%，日本郵船漲5.71%，川崎汽船更是漲6.65%。另外，造紙相關業者也漲1.77%。

汽車類股小漲0.88%，因受到豐田汽車以及本田汽車雙雙在2月份提升全球產量所激勵，豐田漲1.71%，本田也漲0.6%。