俄軍未兌現停火協議，在和談之後仍持續砲轟基輔郊區，由科技股、晶片股與其他成長股帶頭下挫，隔夜美股主要指數全面收黑，費城半導體指數更重挫超過3%。受此打擊，周三香港恆生指數盤中跌0.84%，為22045.99點，稍早前一度失守22000點大關。國企股(H股)目前跌0.72%，為7554.27點。

中國3月製造業採購經理人指數（PMI）跌至49.5，不如市場預期，亦給港股帶來壓力。

申洲去年獲利下滑34%，股價下跌逾5%，在藍籌股中表現最差。龍湖上漲2.7%，在藍籌股中表現最佳。

恆生科技股指數目前跌1.22%，稍早前一度下挫2%。成分股中僅金蝶國際、快手和海爾智家上漲，分別漲2%、2.4%和0.4%。

理想汽車跌5.7%，在科技股中跌幅最大；其次為比亞迪電子跌5%。小鵬汽車亦跌4.1%。

百度被列入美國的「擬下市」名單，目前股價下跌逾4%。

因中國政府拒絕美方對在美國上市的中國企業進行會計審計，美國證券交易委員會（SEC）周三宣布將百度、愛奇藝、富途證券、Nocera和凱信遠達醫藥等五家中國企業列入《外國公司問責法》（HFCAA）的下市風險名單。該監管機關表示，這五家中國公司必須在4月20日結束前提交證據證明不必下市的理由，否則將被列入「確定下市名單」。

中遠海發目前上漲近12%，稍早前一度漲近14%，該公司去年多賺逾1.8倍。

原油價格由升轉跌，中海油目前跌1%，中石油跌0.7%。美國政府高層透露，為了抑制高漲的油價，拜登政府擬在未來6個月內，每日釋出100萬桶戰略石油儲備（SPR），釋油量總計可達1.8億桶。受此消息打擊，目前美國期油重挫逾5%，布蘭特期油跌4.5%。