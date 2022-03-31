今年大學申請入學一階篩選結果已經公告，升學專家藍天予分析，醫學系、牙醫系的競爭仍然比電機系激烈，而交大工業工程系及台大園藝系通過一階篩選的級分分別為43級分及38級分，比去年掉了10級分，也跌破眼鏡。

今年大學繁星推薦日前放榜時，台大電機級分贏過台大醫科，其餘醫學系校排和級分要求也大幅下修，在網路引發「醫療業是否將成為夕陽產業」的論戰，還有牙醫出來抱怨，「台灣健保制度久不漲價，開始慢慢崩壞，醫師開始過度治療，只推好賺錢的自費項目」。

不過今年申請入學一階篩選結果今天公布，台大醫學系、台大牙醫系、北醫醫學系、長庚醫學系均看國、英、數學甲及自然等4科，台大電機系則看英文、數學甲及自然等3科，若拿出共同採計的英文、數學甲及自然等3科比較，台大醫學系、台大牙醫系、北醫醫學系及長庚醫學系均要44級分，而台大電機系是43級分，顯示醫牙學系的競爭還是比電機系激烈。

藍天予進一步指出，今年幾個頂大校系通過一階篩選的分數大跌，很出人意外。譬如採計國、英、數學甲、自等4科的交大工工系、台大園藝系，今年通過一階篩選的級分為43級分、38級分，和去年的53級分、52級分相較，分別降了10級分、14級分，降幅相當大。

「考生的想法很難捉摸」，藍天予推估，交大工工系及台大園藝系去年通過一階篩選的級分頗高，導致今年考生卻步，報考的人數減少，通過一階篩選的分數就會下降。不過他認為，這也凸顯了考生「選系重於選校」的趨勢，他們可能選擇「中」字輩大學自己喜歡的科系，而不是獨鍾台大、交大的名校光還。

此外，台大數學系過去在申請入學時，通過一階篩選的級分，數學都是要15級分滿級分。不過藍天予表示，今年台大數學系通過過一階篩選，數學A竟然只要14級分，創下新紀錄，可能跟學測數學A是有史以來最難有關。