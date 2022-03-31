陳喬恩日前低調現身力挺曾偉昌的創作畫展。（圖／本報系資料照片）

42歲陳喬恩在2019年登上戀愛真人秀《女兒們的戀愛2》，與小9歲大馬富二代曾偉昌（Alan）配對成功，小倆口認愛至今感情穩定，不過兩人在今（31日）傳出好消息，陳喬恩早上和曾偉昌現身大安區戶政事務所登記登記結婚，小倆口正式升格為夫妻。

陳喬恩與曾偉昌交往2年多，小倆口感情穩定，而陳喬恩與曾偉昌今則被直擊，現身大安區戶政事務所登記結婚。陳喬恩經紀人表示，陳喬恩個性很低調，今天登記結婚，公司也是看到新聞才知道，但很為她開心。陳喬恩沒有懷孕，目前僅能證實情侶倆已升格夫妻，待小倆口把手邊事情忙完，再問問有什麼心情可以跟大家分享。

其實，陳喬恩認愛後相當大方，不吝嗇公開放閃，而陳喬恩從前年9月就和曾偉昌留在台灣，陳喬恩不時帶男友見演藝圈好友，足見對曾偉昌的重視，兩人去年一度被爆求婚、懷孕，但經紀人否認，如今小倆口已正式升格為夫妻，閃婚喜訊也讓外界又驚又喜。

至於陳喬恩屢被傳肚皮有喜，對此她也多次正面回應，陳喬恩日前還自嘲，自己的確吃得太誇張，她希望下一次見面時，能「正」到大家，而陳喬恩的幽默回應也間接否認懷孕傳聞。