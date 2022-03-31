捷絲旅宜蘭礁溪館打造「春日探險」優惠住房專案，邀請全家來場雙鐵探險之旅，專案將贈送綠博門票或自行車租賃兌換券，即日起至6月30日止，21天前訂房可享早鳥優惠，兩人同行每人只要2,000元起即可入住超大床洋式溫泉景觀客房。

歡慶4月一整個兒童月，飯店另免費送12歲以下小孩入住的早餐及備品，並首度攜手台灣知名品牌VIIDA，送出前30組訂房家庭抗菌不銹鋼餐具組。4月1日至2日則會在館內舉辦探索刷牙樂活動，報名即贈兒童牙刷及環保吸管乙組。官網訂房加購高鐵車票享全台最低65折起優惠，住房專案適用「振興五倍券」及「國旅券」折抵。

捷絲旅宜蘭礁溪館響應2022鐵道旅遊年並推廣低碳旅行，此次特別推出「春日探險」優惠住房專案，依房型人數贈送春日探險旅遊行程，飯店導覽人員定於每週二、四、六帶領入住房客搭火車前往全台最美火車站-冬山站參觀，免費贈送「宜蘭綠色博覽會」入園門票，一同參與春季最熱門的旅遊盛事，今年的綠博會是以「夢幻島嶼」為主題，將自然生態結合文化藝術及花卉地景藝術，包括翡翠樹蛙飛車隧道、藍河蟲洞水簾光影秘境等，精采絕倫設計讓旅人拍好拍滿。

除了「宜蘭綠色博覽會」之外，每年5、6月也是體驗稻浪自行車的最佳季節，購買專案的旅人也可以選擇自行車免費租賃兌換券，漫騎於冬山鄉三奇村的宜蘭版伯朗大道上，在一片沒有設立電線桿的稻田區中，飽覽一望無際的農田風光，推薦的景點還包括三奇美徑觀景高台，以絕美的彩繪稻田為背景，與蜿蜒的稻浪合影留念，紀錄春日探險最美好的回憶。