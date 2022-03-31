台北最高麻辣火鍋景觀餐廳「麻辣45」插旗台中，進駐全台百貨店王「新光三越台中中港店」，以全台唯一100％和牛油而製的重慶麻辣鍋、原汁原味的重慶道地氛圍，奠定了火鍋市場上獨樹一格的品牌定位，於即（3/31）日起火辣開幕，並自3月31日至4月30日推出「日本和牛片」買一送一活動優惠。

積極展店的乾杯集團再添新兵，「麻辣45」為集團運用自身大宗和牛進口規模、利用和牛油開發出全台唯一的「100％和牛油重慶麻辣鍋」品牌，看準市場缺口，以和牛強項為做出差異化切入火鍋市場，不僅拓展事業版圖，更能大幅提升全牛利用率，創造更佳的獲利結構。2019年首家「台北本店」插旗微風信義45樓，引發話題，繼去（110）年進軍台南，今年再展「台中中港店」，加上全台百貨店王「新光三越台中中港店」擁有中台灣六縣市強大的聚客磁吸效應，有望挹注強大營運動能。同時也為集團今年新展的第6間分店，集團年展目標15家，截至目前集團總店數60家，包含台灣39家、中國大陸21家。

「麻辣45台中中港店」位於新光三越台中中港店9樓，68坪空間設66席次，為演繹流傳百年的重慶飲食文化，整體空間以沉穩的漆黑木調，四周設置中國傳統圖樣的木格柵，搭配特別從中國運來的大紅色桌椅、長條板凳，打造彷彿在古代的高級客棧，高高掛上的大紅燈籠，呈現出中國文化特愛的紅色喜氣，在典雅中多了喜慶喧鬧的氛圍。伴隨著重慶麻辣鍋獨特的辛香，期望帶給賓客置身在重慶當地品嚐麻辣鍋的絕妙享受。店內設置2間8人獨立包廂，包廂之間可打通空間，最高可接待16位客人聚餐，因應節日宴客、企業招待需求。採單點式消費，每人基本鍋底費188元，平均客單價1,200～1,500元。

承襲重慶飲食文化，「麻辣45」擁有四大特點顛覆台式麻辣鍋概念。特點一、「全台唯一100％和牛油重慶麻辣鍋底」為麻辣45不惜重本，選用產量稀少的頂級和牛牛油來精煉，並添加重慶原裝進口45種辛香料熬煮而成，以重慶特產石柱紅椒、燈籠椒、魔鬼椒呈現「辣」度、雲南青花椒的「麻」感，蘊藏和牛油的「香」。

和牛油擁有高達55％不飽和脂肪酸及51％ Omega-9脂肪酸，相較於選用一般牛油的重慶麻辣鍋，大快朵頤，口感依然清爽。不嗜辣者亦有鴛鴦鍋的選項，白湯可選以干貝乾、金華火腿熬煮出的雞濃湯與牛肉清湯。

「九宮格吃法」為重慶麻辣鍋獨有的特徵，鍋中分成9格，格子中的溫度不盡相同，分為「燙」、「煮」、「酣」三種功能，中心格溫度最高，用來燙毛肚、肉片等食材；十字格溫度次高，適合煮蔬菜、豆腐等；四角格則是文火，適合燉骨髓、豬腦等慢煮10分鐘以上的食材，更容易掌握火侯與食材烹煮美味。

「百種上乘食材」，主打引以為傲的牛舌與重慶老三樣毛肚、鴨腸、黃喉併稱「麻辣4寶」，是「麻辣45」必吃的招牌菜色。更精選世界各式頂級肉品，包含高等級日澳和牛、西班牙伊比利豬、辛辣風味麻辣嫩牛肉、泡椒嫩牛肉等，又或是鮑魚、中卷等極品海鮮，擁有百種美味選擇，特別的是「麻辣45」重現多樣重慶道地的食材，像是重慶炸酥肉、芍粉、貢菜、重慶冰粉、糌粑等都是老饕們必點的重慶特色料理，沾上加入蒜、香菜、蔥花的特色麻油或五菜乾碟，風味十足。

「四次上癮法則」，不同於台式麻辣鍋的風味，「麻辣45」更為辛香濃郁，第一次吃會感到特別，第二次是美味，第三次則是想念，只要上門第四次就會愛不釋手，甚至上癮一輩子。

為歡慶開幕，「麻辣45台中中港店」於3月31日至4月30日推出「日本和牛片」買一送一活動優惠（價值680元~1020元）。