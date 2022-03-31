澎湃新聞3月31日報導，浙江省發改委近日發布《省發展改革委、省司法廳關於整治虛擬貨幣「挖礦」設備的通知》，對虛擬貨幣「挖礦」設備即行停止使用，並依法予以沒收。

通知指出，虛擬貨幣「挖礦」活動能源消耗和碳排放量大，對國民經濟活動貢獻度低，是大陸國家明令淘汰的落後生產工藝裝備。「挖礦」設備一般應包含電子計算設備（如顯卡、主機板等）、「挖礦」軟體和礦池訪問記錄，包括但不限於現場可程式設計閘陣列（FPGA）礦機、中央處理器（CPU）礦機、顯卡（GPU）礦機、應用型專用積體電路（ASIC）礦機等。

通知要求，按照《產業結構調整指導目錄（2019年本）》和大陸《節約能源法》有關規定，對虛擬貨幣「挖礦」設備即行停止使用並依法予以沒收。企業參與虛擬貨幣「挖礦」活動且情節嚴重的，報請同級人民政府按照大陸國務院規定的許可權責令停業整頓或者關閉。

通知還要求，各有關單位要按照工作要求，制定工作方案，細化責任分工，做好虛擬貨幣「挖礦」活動排查工作。省級節能主管部門指導各地加強虛擬貨幣「挖礦」活動行政執法。