2022年第1季即將結束，住商機構企畫研究室統計旗下加盟店3月成交業績，全台與去年3月相比，高雄較1月減少8.8%，年減16.9%，住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，高雄因短期快速飆漲，許多買方不願意買單，亦使得交易表現趨緩，近期由於內政部禁止預售屋換約轉單規劃，高雄開始有個案透過房仲業者協助平轉或小賺方式出手，多以中小坪數、投資型產品為主，雖未出現倒貨潮，卻已經是近期以來較明顯的賣方拋售，後續值得留意。

綜觀六都今年3月表現，與去年3月相比，增加2.9%，較今年1月增加21.0%。其中，台北市較1月增加5.9%，年增15.4%；新北較1月增加32.5%，年減6.0%，桃園較1月增加51.9%，年增10.9%，台中較1月增加16.3%，年減2.3%，台南較1月增加41.1%，年增14.4%，高雄較1月減少8.8%，年減16.9%。

除高雄外，走勢均十分強勁，其中桃園、台南與新北，表現最強，但僅有台南呈現年增與月增雙雙成長，徐佳馨分析，後疫時代房價大跌不易，惟加價速度過快，將使得買盤猶豫，高雄因短期快速飆漲，許多買方不願意買單，亦使得交易表現趨緩，台南科技聚落逐漸趨穩，應是買氣加溫的重要因素。

不過值得注意的是，近期由於內政部禁止預售屋換約轉單規劃，對中南部預售市場產生相當影響，例如高雄，確實有個案透過房仲業者協助平轉或小賺方式出手，惟多以中小坪數、投資型產品為主，雖未出現倒貨潮，卻已經是近期以來較明顯的賣方拋售，後續值得留意。

徐佳馨指出，3月是第1季較不受季節性因素影響的月份，成交量反映買方心態，雖然央行升息1碼，以3月份整體狀況來看，影響還不甚明顯。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，在通膨壓力下，預估央行可能將有更進一步的升息動作，不過現階段利率仍在低檔，剛性自用買方進場更具信心，而置產型買方也有以不動產抗通膨的盤算，對於購屋人來說，除在意成交價格外，也應該妥善規劃財務，避免因為升息造成壓力。