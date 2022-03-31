國民黨桃園市長人選布局混沌未明，黨中央近來陸續徵詢有意參選人與地方意見，國民黨前主席、立委江啟臣今天表示，不過過程如何，最後能夠團結才最重要，這對黨中央也是最大挑戰，他提醒，希望國民黨在年底人選提名，尚未確定人選的選區，該決定要趕快決定，讓大家開始備戰。

國民黨啟動徵詢桃園市長人選布局，近日邀請立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲、前立委陳學聖討論，而有意角逐桃園市長的台北市議員羅智強，也將在下午到黨中央與祕書長黃健庭等人交換意見。

江啟臣中午接受廣播專訪表示，羅智強要參選哪個縣市，他從頭到尾都抱持尊重，願意為黨而戰的人都表達支持，但黨中央訂定的制度是什麼，也是現階段對國民黨很重要的，不果過程如何，最後能夠團結，這對黨中央是最大挑戰。

江啟臣提到，黨中央要好好溝通協調，過程中有意參選者，或有特定支持者表達立場爭取，影選選舉結果的原因很多，包含選舉制度、地方系統整合等問題。

江啟臣指出，每個地方要贏的條件不同，這也是黨中央成立選策會的原因，就是要評估各選區狀況，黨中央要設定提名策略，跟有意參選人協調，溝通決定是要協調、民調或初選來產生人選，找出共識能同意妥協的方式，最後產生人選，且要願賭服輸。

至於台北市長選情，黨內呼聲極高的立委蔣萬安是否拉警報，江啟臣認為，並不是拉警報，而是在演習，蔣萬安早宣布或晚宣布各有優缺點，基本上，選戰還沒真正開打，因為民進黨人選未明、台北市副市長黃珊珊也未宣布，為何蔣萬安要宣布呢，沒有這個道理，不該檢驗蔣萬安。

此外，台中市長盧秀燕力拚連任，反觀民進黨人選未定，目前有前交通部長林佳龍子弟兵、台中市交通局前局長王義川、立法院副院長蔡其昌、立委何欣純表態參選，江啟臣分析，民進黨內部考量派系資源分配，若推蔡其昌出現，馬上讓出立法院副院長位置，其他派系就可來爭取，雖然法律沒有規定不能帶職參選，但民進黨內部應有這類規定，因此，蔡其昌出線機會比較大。