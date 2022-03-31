宜蘭市長江聰淵今天宣誓不收紅包等五不誓言。（李忠一攝）

隨民進黨敲定宜蘭市長江聰淵參選宜蘭縣長後，選情開始加溫，今天（31日）江聰淵在黨公職與支持者的見證下，宣誓「不收紅包」、「家人不得干政」等五不誓言，訴求要重拾宜蘭的光榮與驕傲，國民黨籍宜蘭縣長林姿妙則反擊說，是政治口水。

民進黨是在昨天通過徵召江聰淵參選宜蘭縣長，今天江聰淵邀集黨公職、縣議員、登記參選年底地方公職選舉的黨員，共同見證他宣誓「五不」的參選理念，立委陳歐珀等人站台助講，展現團結氣勢。

陳歐珀說，經過民進黨選對會共識，一直到昨天中執會無異議通過江聰淵參選宜蘭縣長，他見證著之間的過程，江聰淵要來承擔重擔，讓他看到希望；他承諾過要當「桶箍」的角色，只要宜蘭可團結就能達到目標。

江聰淵表示，宜蘭經驗就是「清廉勤政愛鄉土」，2022年底是場艱辛的選戰，盼大家能找回宜蘭光榮感的使命，也邀請所有參選人信守宜蘭精神的風範。他當場宣誓，要傳承陳定南縣長以來，歷任民進黨縣長的「不收紅包、不收回扣、不炒地皮、不與財團掛勾」的四不誓言，還要加上他擔任市長以來堅持的「家人不得干政」。

江聰淵說，他們已經整隊好了，從現在開始準備出發，要向前邁進用具體行動做好縣政規畫，取得鄉親對民進黨的信任，重拾宜蘭的驕傲與光榮傳統。

對於江陣營的造勢與說法，林姿妙回應，宜蘭不缺政治口水、也不缺抹黑戰術，宜蘭缺的是腳踏實地做事，為縣民謀福利的人。