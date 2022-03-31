由政大地政系辦理的「全球國際城市的新視野」系列演講活動，3月最後一場演講邀請到花蓮縣縣長徐榛蔚縣分享施政願景。演講一開始，徐榛蔚就引用《道德經》：「人法地，地法天，天法道，道法自然」。徐榛蔚表示，如果只能選擇一項作為施政核心理念，她的選擇會是「永續」，並以「智慧城市，永續花蓮」作為主題，展開當晚的演講。

徐榛蔚提到，花蓮國土計畫中的「三軸、三心、多亮點」為該縣持續推動的重點項目。她指出，永續的國土計畫應包含經濟、社會、以及環境等三面向的永續。在經濟永續上，應發展具有在地化的觀光與農業產業，將觀光產業連結生態旅遊、原住民深度旅遊、以及農業發展；在社會永續上，花蓮致力於打造優質與健康的生活環境；在環境永續上，花蓮率先推出依土地使用分區進行農藥的禁止使用的措施，以及諸多環境保育的政策。

徐榛蔚接續國土計畫的議題，為同學解釋慣行以及有機農地的差異，並解釋務農的辛勞。花蓮具有90%綠覆蓋率，在國土計畫中，僅有2%土地規劃為城鄉發展地區。在此之下，花蓮縣為原住民部落保留了城鄉發展區，未來有望推廣部落自治，以保障原住民族民眾權益。

在未來相關建設上，徐榛蔚特別介紹了青年住宅。她表示，花蓮的青年安心住宅之所以規劃於新城而非花蓮市區，原因在於新城原先已有機場，且在地生活機能完善。花蓮也在北花蓮規劃數個有機農業相關專區，完善海洋觀光發展軸，期望打造北花蓮為大花蓮政經核心；中花蓮的規劃重點則在於多元文化的慢城核心；而南花蓮擁有瑞穗溫泉及布農族拉庫拉庫溪等天然富源與景觀，因此花蓮縣將此區規劃為健康樂活養生中心。

為留住青年人才，花蓮不僅推出青年住宅，也積極發展智慧教育。徐榛蔚表示，為了培育未來數位人才，花蓮推動智慧教育，也配合世界趨勢，迎接元宇宙，打造5G示範地。花蓮的智慧教育中心，甚至吸引德國、捷克、日本等各國青年前來交流。

2022年，花蓮縣智慧校園榮獲智慧城市創新應用獎，推出智慧保健管理系統。徐榛蔚解釋，透過各校物聯網，即時登錄學生受傷或健康狀況，可藉此消弭地域造成的教育資源落差。在地廣人稀、不可廢校、預算有限的情況下，此舉可以成功解決財力以及人力不足所帶來的問題！

除了在劣勢中積極翻轉，花蓮縣也運用本身農地資源豐富的先天條件，極力發展有機農業，推廣當地優質農產，以藉此朝永續城市發展，減少碳足跡。徐榛蔚也提出循環經濟，她指出，透過水泥窯處理廢棄物，可讓廢棄物成為替代燃料，並配合國中小屋頂種電計畫，可打造綠色能源，符合永續發展的理念！

最後徐榛蔚認為不論是縣市首長或是規劃者，都應該要有「空間感」，才能站在高點，俯瞰整個區域規劃。她也建議提案力的提升，將鄉親的夢想納入政策、執行規劃，讓鄉親感受到自身價值，提升鄉親的幸福感。她也鼓勵學生們兼顧科技能力、溝通能力與耐心，才能全方位的推行政策。

如何考量花蓮獨特的地理環境，配合政經、農業、慢活等元素，進行空間規劃？本次演講，徐榛蔚提出了鄉村地區的永續智慧治理方針，讓身在北部求學的地政系學生們，能跳脫大都會城市規劃的架構，一窺鄉村地區劣勢與優勢，進而思考不同尺度的國土規劃與設計，實為意義不凡。

國立政治大學地政學系在「國立政治大學社會科學學院」、「地政學系系友會」的指導下，舉辦「全球國際城市的新視野」一系列演講活動。為讓講座效益極大化，特別邀請「華南金資產管理股份有限公司」針對演講活動影像全記錄予以贊助，並為了表達支持，劉天焱董事長與王耀賢總經理每場均親至參與。劉天焱董事長表示，此演講意義非凡，不但對政大學生有很大的幫助，更對各場參與的華南金資產管理股份有限公司同仁注入了很大的啟發與激勵效果！裨益其在職務工作中，實務工作與城市規劃、國土計畫的聯結，相信所有參與的師生、校友與公司同仁都是收穫滿載。