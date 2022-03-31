迎接活力盛夏，茶湯會推出「紅柚添香」葡萄柚系列新品，主打結合茶香、果香完美特調，同時喝得到真材實料的葡萄柚果粒，還有打卡必拍精品級絕美粉橘漸層，宣告手搖飲偶像實力派地位。慶祝葡葡柚新品上市，同步推出「柚見幸福」轉好運拉霸活動，整個4月天天都可抽新品優惠，回饋消費者支持。

慶祝「紅柚添香」葡萄柚系列新品上市，茶湯會同步規劃「柚見幸福」轉好運拉霸網路活動，4/1起至4月底，只要掃瞄QR Code參加拉霸活動，不分平日假日，每天都有機會享有葡萄柚系列新品9折，以及現金折扣優惠。

茶湯會「紅柚添香」葡萄柚系列新品，包括「葡萄柚綠茶」與「葡萄柚甘梅愛玉綠茶」，以茶香芳郁的特級翡翠綠茶為基底，加入台灣在地「紅寶石葡萄柚」原汁、葡萄柚真實果粒，以及黃金蔗糖讓整體風味酸甜鮮活、不膩口，手搖奉上專屬春夏的職人級清新爽口。其中「葡萄柚甘梅愛玉綠茶」特別加入滑嫩Q彈愛玉凍，增加適度咀嚼感，來提升喝飲料的趣味；加上畫龍點晴的甘甜話梅，酸V風味層次豐富。

茶湯會的「紅柚添香」葡萄柚系列新品，強調秉持職人調茶精神，以「選．鮮．調．測．奉」調茶五訣為基礎，嚴選風味清新的葡萄柚做為盛夏新品主角，並在紅茶、綠茶、烏龍等眾多茶底中，經過研發團隊嚴選測試後，指定挑選茶品清爽、茶香醇郁又能與葡萄柚汁完美融合的特級翡翠綠茶為基底，加上茶湯會職人精準調配，採用獨家手搖技法，體現茶與果汁經過冰塊撞擊融合之美。從迎面撲鼻的清新，到尾韻的芳香醇厚，讓果香、茶香都能充份精采釋出，高端演繹手搖調茶飲用體驗，為炎炎夏日帶來消暑的特調手搖茶飲。

除好喝有料、完美融合茶香果香，「紅柚添香」葡萄柚系列新品，還有讓人驚艷的絕美高顏值視覺饗宴！葡萄柚原汁、葡萄柚果粒與茶湯融合呈現的夢幻粉橘漸層，滿滿精品感，不僅好喝也好拍，標榜是手搖飲界裡外兼具的偶像實力派。，活動詳情可上茶湯會FB粉絲團或官網查詢。