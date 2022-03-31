花蓮市公所將禁葬30多年的佐倉公墓活化為運動生活圈，經過多年努力，A區7.6公頃土地完成全區遷葬，為轉型邁出一大步。在清明節前夕，市公所辦理安奉儀式，市長魏嘉賢率主管，虔誠將212位無主先人安奉於新城鄉思源樓，也讓未來B、C區的遷葬工作能接續執行，盼能為大花蓮地區民眾提供一處複合式運動廣場。
佐倉公墓占地13.3公頃，早在1987年就禁葬，並劃為公園用地，但遲遲未能順利遷葬。市公所將A、B、C三區辦理遷葬及綠美化，其中A區原本有2000座墓地，市長魏嘉上任時，仍有400多座，爭取中央經費鋪設運動草皮，再爭取到花東基金，按部就班完成道路拓寬，改善路燈及排水溝等基礎設施。
此外，每年進行墓基清查，將無主墓起掘安奉，A區遷葬作業歷經多年終於在今年1月完成全區遷葬。市長魏嘉賢到佐倉的大眾廟，分別向地藏王菩薩等神明祈求安奉順利，並期盼212位無主先人到了新的環境後能夠有舒適的安息之所。
在法師完成誦經後，請清潔隊員以接力方式將暫放在佐倉第一公墓納骨塔的212位無主先人的骨灰罈搬到車上，在法師引領下，前往新城鄉思源樓納骨塔，讓先人有舒適莊嚴的安息之所，展現花蓮市公所對先人的尊重，也讓A區遷葬得以圓滿完成。
魏嘉賢說，A區遷葬雖已完成，但仍有B區與 C區的遷葬工作未來仍須執行，根據花蓮縣殯葬管理自治條例在98年2月27日公告，墓地的使用年限為15年，也就是B區與 C區目前還有768座墓基的使用年限在113年2月。
即將在年底卸任市長職務，魏嘉賢強調，政策是永續性的，期盼未來的行政首長能夠接續執行B區與C區的遷葬工作，讓佐倉公園的規劃工程可以順利完成，不但是民眾最為親近的公園綠地，也能透過經費爭取，為大花蓮地區的全民提供複合式運動設施。
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