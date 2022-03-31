市長魏嘉賢偕同主秘翁美華及殯葬管理所長陳柏欣出席佐倉公墓無主先人福遷法會。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市長魏嘉賢任內完成佐倉公墓A區遷葬。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所將禁葬30多年的佐倉公墓活化為運動生活圈，經過多年努力，A區7.6公頃土地完成全區遷葬，為轉型邁出一大步。在清明節前夕，市公所辦理安奉儀式，市長魏嘉賢率主管，虔誠將212位無主先人安奉於新城鄉思源樓，也讓未來B、C區的遷葬工作能接續執行，盼能為大花蓮地區民眾提供一處複合式運動廣場。

佐倉公墓占地13.3公頃，早在1987年就禁葬，並劃為公園用地，但遲遲未能順利遷葬。市公所將A、B、C三區辦理遷葬及綠美化，其中A區原本有2000座墓地，市長魏嘉上任時，仍有400多座，爭取中央經費鋪設運動草皮，再爭取到花東基金，按部就班完成道路拓寬，改善路燈及排水溝等基礎設施。

此外，每年進行墓基清查，將無主墓起掘安奉，A區遷葬作業歷經多年終於在今年1月完成全區遷葬。市長魏嘉賢到佐倉的大眾廟，分別向地藏王菩薩等神明祈求安奉順利，並期盼212位無主先人到了新的環境後能夠有舒適的安息之所。

在法師完成誦經後，請清潔隊員以接力方式將暫放在佐倉第一公墓納骨塔的212位無主先人的骨灰罈搬到車上，在法師引領下，前往新城鄉思源樓納骨塔，讓先人有舒適莊嚴的安息之所，展現花蓮市公所對先人的尊重，也讓A區遷葬得以圓滿完成。

魏嘉賢說，A區遷葬雖已完成，但仍有B區與 C區的遷葬工作未來仍須執行，根據花蓮縣殯葬管理自治條例在98年2月27日公告，墓地的使用年限為15年，也就是B區與 C區目前還有768座墓基的使用年限在113年2月。

即將在年底卸任市長職務，魏嘉賢強調，政策是永續性的，期盼未來的行政首長能夠接續執行B區與C區的遷葬工作，讓佐倉公園的規劃工程可以順利完成，不但是民眾最為親近的公園綠地，也能透過經費爭取，為大花蓮地區的全民提供複合式運動設施。