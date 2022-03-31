1名女網友在《爆料公社》爆氣發文，和老公已經結婚半年，但公司的4名白目女同事仍不收斂，纏著老公要求出遊，旅途中數度鬧出暈車想坐副駕駛座或身體不適要去醫院等要求，讓她無言至極，不解為何這些女孩年紀輕輕要搶別人老公。

原PO在《爆料公社》抱怨，自己和老公結婚半年，自從他們買了1台進口休旅車後，每次公司聚餐他的4名女同事都指定要坐老公的車，這次她們想出去玩，直接強迫原PO老公開車載她們，拒絕還會遭笑說「副理好小氣」。

原PO請老公和女員工們解釋「是太太不准他出門」，未料女同事竟嗆：「沒用怕老婆」，為了不想讓老公難做人，決定跟上去看看她們在搞什麼名堂，4名女同事見原PO在副駕時傻眼，因為她們早就安排好誰要坐副駕，還唸老公沒有告知原PO也在，女同事甚至還藉口會暈車，無視原PO，要求改坐前座。

原PO當下氣到說不出話，幸好當時老公並沒有讓步，原PO事後才知道，原來老公在公司很吃香，半年前和老公結婚時，女同事們還在公司大哭，原PO非常不解，為什麼小女生年紀輕輕不學好滿腦子想搶別人的老公？

但就在PO文當天，女網友又發現其中1名女同事稱身體不舒服要求原PO老公載她去看醫生，但老公叫員工自己叫救護車，想不到對方直接摔門早退。 這也讓她慶幸，好險老公就是個理工直男，不太懂女人的那一點小心思。原PO心想，與其整天緊張怕老公被搶，還是自在一點過生活，對自己的老公非常有信心。