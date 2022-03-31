台灣從3月7日起開放非本國籍商務人士來台，交通部觀光局表示，因應國境解封有望，從3月29日起連續3日召開全球15個觀光駐外辦事處線上會議，研討國際行銷推廣，並擬定8項方針，為重啟入境觀光、迎接國際旅客做好準備。

觀光局表示，國際疫情趨向穩定，各國疫苗覆蓋率提升，已有多國開放跨境旅遊，觀光局從本月初陸續與旅遊業、觀光旅館業界商討邊境解封因應事宜。

會中達成共識，針對疫後行銷模式及旅遊型態轉變，規劃8項行銷方針，包括：於主要來台旅客市場之重要媒體通路加強宣傳；積極參加亞洲及歐美主要城市國際旅展；邀請全球外賓包含KOL、旅行社業者、媒體及航空公司等來台實地採訪；持續運用「線上台灣館」同步線上及實體旅展推廣旅遊產品；進行具有國際潛力之旅遊新行程開發等。

觀光局長張錫聰指出，各國際市場差異化應擬定不同策略與作法，行銷台灣成為安全、熟悉且具特色的國際旅遊地，日後邊境開放，須把準備成果轉化為實務操作，爭取國外旅客來台旅遊。

台灣防疫成績在國際間已有良好形象，各駐外辦事處於疫情期間，仍進行各種線上行銷活動。觀光局調查市場趨勢調查及客源特性，將優先布局日本、韓國、東南亞、歐盟、美加等市場。