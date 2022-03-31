IC設計族群今由轉機題材股領軍強攻，神盾(6462)早盤不久後即以112元帶量攻上漲停鎖住，站回5日線、季線位置；迅杰(6243)開高走高、盤中一度大漲逾8%；立積(4968)盤中急拉大漲，漲幅逾5.5%，站回月線。

神盾最新宣布，與力旺(3529)合作為期兩年的「可重組類比AI晶片前瞻技術研發計畫」完成，成功發表全球首見類比AI晶片，應用於屏下大面積光學指紋辨識系統，有效解決當前指紋解鎖技術的瓶頸、提升安全保障。

神盾去年每股虧損3.1元，為上櫃以來首度的虧損，由於神盾去年處分敦泰(3454)，故充分利用銀彈布局非手機領域，力拚營運轉骨，包括投資安國(8054)、SCT Holdings、NetLink等，也參與凌陽(2401)旗下芯鼎(6695)私募現金增資發行普通股及公開收購芯鼎普通股案，另外，神盾亦取得達發科技56萬股，計3.64億元，達發為聯發科(2454)小金雞。神盾預計今年營運將聚焦多項轉投資領域的發展，盼創造出1＋1大於2的綜效。

迅杰去年終結連續10年的虧損，每股賺1.6元，展望今年，迅杰看好營運主軸還是維繫在NB的市況，目前觀察到上半年NB相當不錯，全年營收將挑戰2位數成長，毛利率也有機會比去年好。

立積去年起受主晶片缺貨之苦，對比近五年平均為106天，去年第四季的庫存天數高達歷史新高之209天。立積預期Wi-Fi系統單晶片供應將逐漸於下半年緩解。但法人表示，立積將持續承壓於Wi-Fi系統單晶片供應短缺與國際/大陸同業之激烈競爭。立積2021年Wi-Fi 6營收比重為30%，並預期Wi-Fi 6E產品將於下半年放量，隨著立積之Wi-Fi 5 FEM之價格壓力上升與Wi-Fi 6之產能開出緩慢，目前並未看到立積2022年營收、利潤率走勢的展望。