歐付寶(6878)董事長林一泓2018年間遭檢方指控賣股避險6300萬元，因而提起公訴。發院一審宣判無罪，但上訴後高等院法判決逆轉，以《證券交易法》「內線交易罪」判刑6年，另外宣告沒收不法所得403萬餘元。林一泓表示，對於二審的判決結果感到相當遺憾，會依法提起上訴。

歐買尬集團為林一泓創立，從最早歐買尬(3687)上櫃，到今年綠界科技(6763)上櫃及3月歐付寶(6878)上櫃，原本今年喜事連連，卻被今天高院法官的判決所澆熄。

該案是林一泓擔任歐買尬董事長期間，歐買尬與中國海航集團訂有3000萬美元合約，由歐買尬提供原始程式碼、平台建置等勞務，對方則分期給付權利金。但2012年8、9月，中國海航集團因發生營運問題而未能依約給付權利金，林一泓疑得知營收恐大幅下滑，為免影響股價，涉提前出脫上千張持股，避損6355萬餘元。

後來檢方發動搜索，在2018年間提起公訴，案子經法院一審認為，歐買尬與中國海航集團的協議無法履行，確屬重大消息，但無法證明賣股時，這個訊息已經明確，2019年判決無罪。

林一泓表示，一審法官已經對各種可能的疑點都抽絲剝繭判斷的很清楚，最後證明是被冤枉的。他指出，企業經營是長久的，沒有任何理由要賣股票，來規避短期股價的損失，再次強調沒有進行內線交易，將會依法提出上訴，也相信法院最後會還他清白。