遭曹格暴走點名喊冤 藍心湄認「吳速玲當天衝她家道歉」

遭曹格暴走點名喊冤 藍心湄認「吳速玲當天衝她家道歉」

「金曲歌王」曹格（Gary）日前在臉書點名「綜藝大姊大」藍心湄，要她「可以不要帶我老婆出去人是（認識）男人嗎？」隨後立刻刪文，事後，妻子吳速玲也在臉書有感而發表示：「人生沒有過不去的事，最終只是個過程」，無端遭波及的藍心湄日前喊話曹格：「夫妻吵架很正常，要兩人好好聊一聊」，今(31日)則首度出面針對此事做出回應。

對此，藍心湄稍早無奈表示，那天新聞一出來，曹格太太就到她家和她道歉，「我看了很心疼，又不是她的錯，然後我就拍拍她，因為她臨時來嘛，所以就吃了幾道家常菜，就趕著回去接小孩。」起初吳速玲沒什麼胃口，可能是藍心湄媽媽的菜太好吃了，吳速玲就胃口大開。

藍心湄今以女王之姿出席活動，分享節目新LOGO。（圖／翻攝自中時新聞網 Youtube）

【LIVE直播】藍心湄突遭曹格點名嗆聲 事隔兩天今現身回應｜2022.03.31 @中時新聞網

藍心湄認為感情的事情，需當事人好好坐下來講、去解決，也說了解她的人都知道，她是一個不會主動問的人，自己不是多話的人平時不會主動問人家的婚姻狀態，「問了就多話，我都會聽對方願不願意講，願意講我就聽，如果他問了我就回答，用我的經驗、狀況看能不能針對他的問題有所幫助」。

藍心湄無辜被曹格點名，今出面回應。（圖／中時資料照片）

藍心湄喊冤澄清，自己並未在晚上約吳速玲出門過，但她平時常跟吳速玲等人約晚餐，「我們常常聚餐、吃晚餐，吃完就各自回家，因為她沒辦法待太晚。我每次跟速玲、陶子、小柔，我們都是5點、6點就要吃飯的那種。」最晚大概到9點而已，不可能會有讓人誤解的邀約。

至今曹格還沒向她致歉，而藍心湄強調並不會希望對方來跟她道歉，因為也不是什麼大事，「也不用道歉啦，他就是中文不好啦」，之後還會約吳速玲嗎？她答：「還是會約啊！」也說有請吳速玲約曹格，但夫妻兩都需要輪流帶小孩，沒辦法一起出席。

藍心湄語重心長地說：「感情的事還是要兩個人自己解決」，話鋒一轉，她不忘宣傳自己的節目，笑說：「如果你有覺得委屈，不一定是感情的事，可能在學校或職場受委屈，紓解的方式很多，像是登山或吃大餐都不錯，或是可以來看節目」，而他們的節目已經20歲了，像是個成熟的大人開始想幫觀眾解決問題，「如果在生活上有些問題或麻煩走不出來，歡迎來看《女人我最大》，因為我們有多專業的老師，可以幫你解決麻煩」。

藍心湄今穿白色婚紗，頭戴著皇冠，象徵嫁給節目《女人我最大》、嫁給電視台，她坦言節目開播20年，看著身邊的工作人員從未婚到已婚，自己也像是嫁給了這份工作，這回穿白紗現身特別有意義，一邊的活動主持人說：「嫁給電視台20年，我自己的婚姻都沒那麼長」，引來哄堂大笑，藍心湄則安慰笑說：「別這麼說，不只是妳，一般人的婚姻可能也沒那麼長」。

曹格近來風波不斷，先是傳出酒後和人發生爭執，近日他又在臉書暴走，點名藍心湄不要亂帶他老婆出門，之後他稱公司開始介入刪文，直喊已經沒有發文自由，甚至寫下：「讓我睡著，不要讓我醒過來」等負面內容。對此，藍心湄第一時間回應媒體直言不解曹格所言指的是何事，並對曹格喊話：「夫妻有什麼問題爭吵都是正常的，但要平靜下來先好好把誤會說出來」。

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