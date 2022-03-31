一名人夫每月給妻子4萬元零用錢，而妻子產後卻開始擺姿態，經常把「我拿命給你生小孩，我東西用好一點，有錯嗎？」的口頭禪掛在嘴上，讓他覺得相當不平衡，直言想放棄這段婚姻。文章曝光後，不少網友力挺人夫，但建議夫妻倆好好溝通再做決定。

這名人夫在臉書粉專《靠北婚姻2.0》匿名投稿，稱妻子產後常說「我拿命給你生小孩，我買／吃／用好一點，有錯嗎？」讓他聽了相當厭煩，因為他自認老婆產檢與媽媽課程幾乎都沒缺席，即便月子中心費用高昂，他也咬牙讓妻子入住。

人夫說，且妻子孕期到生產過程都十分順利，產後卻擺出一副生小孩就是大帝的嘴臉，而他每月給妻子4萬元生活費，舉凡房貸與車貸都由他繳納，他實在不明白天天自己明明沒做出對不起老婆的事，卻得天天看臉色，直呼他實在不想要這種婚姻了。

貼文發布在網路上後，有網友表示認同原PO妻子的想法，但坦言有些情緒勒索，建議原PO可以嘗試與妻子溝通，不要讓對方習慣事事拿孩子當擋箭牌，「拿命生孩子，活著運氣好。不能因為運氣好就說完全沒風險就是了」、「懷孕生子確實很辛苦，但是這講話方式也很難過日子…」、「有點情緒勒索了，煩」。

也有網友調侃，建議夫妻價值觀不合請早點離婚，「自己選的老婆，請不要隨意放生」、「請問月給4萬的老公哪裡找」、「不滿足還靠腰…..離吧」、「辛苦了，贊成離婚」、「如果不是產後憂鬱症，就是產後烤杯症」。