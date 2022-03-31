雲林縣土庫及東勢鄉蒜頭受損嚴重，縣府農業處緊急向農糧署發出救助建議函，並持續觀察其他鄉鎮市否有延遲性災損。（周麗蘭翻攝）

雲林蒜頭最近正逢採收期，卻碰上連續大雨，蒜球吸水後變成散瓣，賣相變差也可能腐爛，雲林縣府農業處昨（30日）接獲蒜農反應，立即前往東勢、四湖等8個沿海產蒜量較大鄉鎮現勘，初步判斷東勢、土庫鎮達到現金救助標準，已發函農糧建議辦理蒜頭現金救助。

雲林蒜頭產量占全台9成，每年從3月中開始採收，最近進入盛產期卻遇上斷斷續續大雨。農業處代理處長蔡耿宇指出，蒜田濕黏不利採收，農民會等天晴再收，卻發生一、兩周都間歇性大雨，遲遲無法採收，導致蒜球吸水受損。

蔡耿宇表示，蒜農反應蒜球吸水後，蒜瓣從梗脫落變成散瓣，不是球狀，賣相變差，繼續泡在土裡就會腐爛。蒜農除向縣府農業處反應，也向農改場反應。

縣府農業處、農改場、農糧署分署雲林辧事處人員30日即刻聯繫下鄉到東勢、四湖、土庫、 虎尾、元長、褒忠、水林、台西等8個鄉鎮現勘。

現勘人員初步發現土庫鎮、東勢鄉災情比較嚴重，土壤較黏排水不易，導致蒜球受損，這2鄉鎮的無收穫面積達5％，有些蒜田的受損面積已達20％。

縣府農業處緊急向農糧署發出救助建議函，單一田區受損達20％可政府現金救助，並持續觀察其他鄉鎮市否有延遲性災損。

縣長張麗善今（31日）下午將到元長鄉勘查蒜田受損情形。