PTT網友質疑用來註記的顏色有疑慮。（圖／翻攝PTT）

行政院今（31）日除了通過300億擴大租金補貼專案外，也針對疫情進行討論，不過會後記者會上秀出的圖片，卻被PTT網友質疑比例出包，引起廣泛討論。不少網友就想到過去也曾發生過類似的狀況，狂酸「手腳有夠不乾淨耶！」

行政院會後記者會，疾管署署長周志浩進行報告時秀出的一張圖卡，將台灣目前有發生群聚案的縣市進行劃分，但網友卻發現僅有9例確診的台東被使用橘色註記，有24例確診的高雄卻是黃色；新北49例確診被註記紅色，桃園78例確診卻是橘色，提出質疑問「比例圖又出包？」

此文引起PTT網友論戰，狂酸「這些文組小編真的手腳有夠不乾淨耶」、「很奇怪嗎？這個黨做事一直都這樣啊」、「誰規定橘色就要比黃色高？你色彩歧視？」，還有不少網友想到今年1月桃園爆發的西堤群聚案，當時破百人確診的桃園與不到10例確診的雙北被歸類為同級距，使用相同顏色註記的事件。

不過若仔細看，該張圖卡上其實有註記是「風險縣市地圖」，周志浩在報告時也說這些縣市風險程度比較高一些，因此也有網友緩頰說「風險不等於感染數量，尊重專業啦」、「這張是風險圖不是數量圖」。