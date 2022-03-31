嘉義市議員戴寧23日清晨帶著手銬、腳鐐回家祭拜父親戴建三，畫面曝光引發各界議論。（民眾提供／張亦惠嘉市傳真）

嘉義市議員戴寧因涉嫌詐領助理費貪汙遭羈押禁見，今嘉義地檢署首度借提她出庭，針對案情疑點加以釐清，另也同步傳喚戴寧母親賴惠勉以證人身分至嘉義市調查站協助調查案情，稍早戴寧已還押嘉義看守所，戴母仍在接受詢問中。

嘉義地檢署發言人，主任檢察官蔡英俊指出，今借提戴寧主要是針對她與其他案件相關人說法有歧異部分加以釐清，但偵查庭中，戴寧的說法與其他人的說詞有部分對不起來，檢察官訊問後已還押看守所。

至於戴寧之前辯稱助理聘用是父親所為，而在車內搜索扣押到的銀行帳戶資料則是父親或母親放置，加上戴母在檢調發動偵查當天，得知郭男為證人後，急於撥打電話與他聯繫，動機令人懷疑，今檢方決定傳喚戴母說明。

戴寧被羈押禁見，其父親、前嘉義市議員戴建三20日凌晨病逝，23日戴寧上手銬腳鐐跪爬祭拜父親畫面曝光，引發議論，陳明文等5名民進黨籍立委特地拜會法務部長蔡清祥表達抗議，不過，嘉義看守所回應是依法辦理。