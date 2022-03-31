美國聯準會3月16日宣布升息1碼，台灣央行17日跟進升息1碼讓重貼現率調升至1.375%，讓市場大感意外。永豐金首席經濟學家黃蔭基認為，今年台灣央行將升息3碼，預估央行第2季、第3季都將再升息1碼，金融股的升息題材至少走兩年，目前才只是初升段的開始。

今早金融指數再漲逾1個百分點，指數最高來到1885點，再創近25年新高。法人認為，金融類股2023年底前題材面都有支撐。而昨天外資買超前10檔中，有6檔是金融股，依次為永豐金(2890)，中信金(2891)，新光金(2888)，開發金(2883)，台新金(2887)及兆豐金(2886)。

先前永豐金預測，台灣將觀望聯準會動作，升息應發生於6月、9月、12月，預估全年會升1.5碼，回到2016年3月水準；不過最新總經報告出爐，預計台灣央行全年升3碼至1.875%。

永豐金報告指出，由於高油價造成的輸入性通膨可能使台灣今年前3季消費者物價指數(CPI)皆高於2%，要到第4季才可望回降至2%以下，然而，全球供應鏈瓶頸可能將持續一段時間，預估央行第2季、第3季都將升息1碼，貨幣政策基調轉為緊縮，俄烏衝突落幕後，國際原物料價格回穩，今年下半年通膨回落至2%以下，升息壓力將會緩解。

今早純銀行股的高雄銀(2836)、京城銀(2809)、聯邦銀(2838)領漲，而金控方面，以公股金控漲幅較大，包括華南金(2880)、第一金(2892)和合庫金(5880)等。