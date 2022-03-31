立法院內政委員會今天審查「原住民族保留地管理利用條例」，但多名委員對於如土審會職權、原住民族自治等仍有異見，因此最後決議全案保留送朝野協商。

據統計，現今原住民族保留地面積約有26萬餘公頃，而早期由於法令未完備，致生土地權利相關糾紛及爭議，過去原住民族保留地法規，僅有山坡地保育利用條例第37條及原住民保留地開發管理辦法，對原住民族人土地權益保障不足，原民會因而提出「原住民族保留地管理利用條例草案」，盼推動土地權益法案立法作業。