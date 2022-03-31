原民保留地條例歧見多 全案保留送協商 13:332022/03/31 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 立法院內政委員會今天審查「原住民族保留地管理利用條例」。（報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院內政委員會今天審查「原住民族保留地管理利用條例」，但多名委員對於如土審會職權、原住民族自治等仍有異見，因此最後決議全案保留送朝野協商。 據統計，現今原住民族保留地面積約有26萬餘公頃，而早期由於法令未完備，致生土地權利相關糾紛及爭議，過去原住民族保留地法規，僅有山坡地保育利用條例第37條及原住民保留地開發管理辦法，對原住民族人土地權益保障不足，原民會因而提出「原住民族保留地管理利用條例草案」，盼推動土地權益法案立法作業。 台南寄通知單給6000名酒駕黑名單 提醒勿觸法 新北動保自治條例上路月餘 29起遛狗沒繫繩檢舉 #原住民族 #條例 #保留地 #全案 #保留 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 4處社宅1589戶招租 廣慈保留5％都更危老改建中繼使用 15:262022/03/24 社會 工商團體憂供電穩定度 業者疾呼 保留核電作基載電力 04:102022/03/28 財經要聞 與工業局生技小聚 資誠提供產業界意見 18:232022/03/25 財經 立院初審促轉條例增平復行政不法 保留朝野協商 12:552022/03/28 政治 面對工會堅持，交通部讓步 王國材：台鐵資產可全留 04:102022/03/29 產業特刊 立院初審通過 村里長事務補助費將調漲至每月5萬元 16:352022/03/30 政治 涉貪60萬交保 北市殯葬處副處長喊冤：法官是公正的 19:052022/03/29 社會 村里長事務費將增為每月5萬 04:102022/03/31 政治要聞 品觀點│為加強原住民族語言文化保存 高雄首推族語認證最高獎勵1萬元 14:392022/03/30 政治 王國材：願當「終結重大事故的人」放任台鐵不管才是劊子手 13:142022/03/24 生活 陸委會 擬縮緊港澳來台投資 04:102022/03/24 全球財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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