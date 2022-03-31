大陸官媒新華社3月31日稱，俄烏衝突爆發一個多月來，美國政府和媒體沆瀣一氣，在烏克蘭問題對中國橫加指責，顛倒黑白，混淆是非，造謠汙蔑，企圖轉移視線，嫁禍中國。是可忍，孰不可忍。新華社特播發系列評論，一組六篇，目的在於澄清事實，回擊美方的不實之詞，揭露美國挑起戰爭、從中牟利的霸權主義本質。

新華社指出，美國《紐約時報》等西方媒體近來無端散布謠言，誣稱中國「坐山觀虎鬥」「將在俄烏衝突中成為贏家」「希望從地緣政治變化中獲益」云云。妄言「中國贏家說」，是美國罔顧事實，把他們大發戰爭財的邪惡心思生搬硬套到中國頭上。

新華社分析，第一步是「點火」——烏克蘭今日的戰火，「導火線」是由美國埋下的。為了圍堵俄羅斯，美國祭出兩大手段：一是北約五輪東擴，二是在俄周邊大搞「顏色革命」，最終點燃了俄羅斯與烏克蘭兄弟鬩牆。

第二步是「拱火」——美方只要保證不接納烏克蘭加入北約，就可以阻止戰爭爆發，但美國政府不這麼做。

第三步是「火上澆油」——俄烏衝突爆發後，美國一邊口口聲聲反對戰爭，一邊向烏「遞刀子」，不擇手段，唯恐烏克蘭局勢降溫。

第四步是「趁火打劫」——精於算計的美國明確表示不會派美軍到烏克蘭與俄軍作戰，拒絕引火焚身，但卻鼓動俄烏衝突升級，目的就是「趁火打劫」。

新華社表示，美國的軍工複合體是這場衝突的直接受益者，並且長期從中牟利。衝突發生後，包括德國在內的一些歐洲國家大規模提升國防預算，增加從美國購買各種武器裝備的投入，讓美國軍工企業樂開了花。豈止是軍工複合體，美國煽風拱火也讓該國銀行家、石油大亨從中賺得盆滿缽滿。

數十年來，美國一直通過製造「可控混亂」和「離岸平衡」維護其全球霸權和歐洲事務主導權。如今，美國的圖謀再次得逞。控制了有「自立」傾向的歐洲，孤立了老對手俄羅斯，還能把難民潮等苦痛留在大洋彼岸。俄烏衝突之後，追求戰略自主的歐洲被迫加強與美國緊密協調，這是美國近年來夢寐以求的跨大西洋關係「團結」局面。

新華社強調，中國在烏克蘭問題上是光明磊落的。中方歷來主張和平，反對戰爭。中國長期奉行獨立自主的和平外交政策，堅定維護公平正義，始終根據事情本身的是非曲直決定立場。中方對歐洲大陸重燃戰火深感痛心。俄羅斯和烏克蘭都是中國的友好國家，兩國爆發衝突，對中國沒有半點好處。俄烏衝突發生後，中方始終積極勸和促談，為和平發聲、為和平盡力，呼籲有關方面「談出結果、談出和平」。