今天在NBA場上太陽以107：103擊敗勇士，目前已豪奪9連勝，這場比賽是西區龍頭與老三的對決，而兩隊也打得非常精采，到最後讀秒階段才分出勝負，這場比賽太陽外線命中率僅25%，但靠著52：34禁區得分穩穩輸出，而勇士相當可惜，因為他們投籃命中率還贏過對方。

此戰勇士柯瑞(Stephen Curry)仍未上場，由克雷湯普森(Klay Thompson)、威金斯(Andrew Wiggins)、卓雷蒙格林(Draymond Green)、普爾(Jordan Poole)的組合對抗太陽，而表現最佳的為普爾，他大砍38分9籃板7助攻，並飆進全場最多的7記外線，無奈隊友命中率都不太理想。

不過靠著他強勢發揮，全場勇士仍與太陽維持些微差距，最多只落後對手11分，也一度領先太陽7分，而到了下半場兩隊幾乎沒有一刻能鬆懈，比分就是拉不開，太陽雖然團隊外線命中率低迷，多項數據也不及勇士，但靠著禁區得分和保羅(Chris Paul)關鍵一擊笑到最後。

太陽今天得分最高的是戴文布克(Devin Booker)和布瑞吉斯(Mikal Bridges)，都砍下22分，禁區大將艾頓(Deandre Ayton)拿下16分16籃板穩穩鞏固禁區，當家控衛保羅得到15分8助攻，末節剩13.1秒他貢獻了關鍵拋投，讓球隊士氣大振，贏下這場後太陽以62勝14敗戰績繼續傲視全聯盟！