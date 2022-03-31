距清明連假僅餘最後一個交易日，然俄烏緊張關係僵持、美國聯準會（Fed）升息路徑未明，投資人在長假心理因素下，紛紛搶先抽回資金，台股31日買盤明顯降溫，惟泛綠能、解封受益等中長線趨勢股卻擔綱「資金避風港」，山富（2743）強漲逾8％，聯合再生（3576）、永冠-KY（1589）、華新（1605）也抗跌。

國內本周將迎來清明連假，統計過去15年數據，台股在清明節前五日上漲機率逾八成，惟清明節後十日上漲機率卻不到五成，且平均漲幅僅0.7％，也讓「清明變盤」之說長期以來甚囂塵上。

台股在長假前夕多受長假心理因素影響，導致買盤明顯縮手，31日預估成交金額縮減至2千億元左右，恐將創下今年新低量。

不過，台股大盤量能萎縮，部分資金仍舊積極湧入中長線趨勢股，綠能概念股、解封受益股逆勢擔綱盤面「資金避風港」，長線題材吸引資金大舉進駐卡位。

太陽能族群的台勝科、聯合再生、達能、茂迪、元晶上漲逾1％，台勝科股價30日收平盤後，31日順利止穩反彈、盤中甚至一度觸及5日均線；而風電題材的永冠-KY、上緯投控則上漲逾2％，大亞、華新、新光鋼也力守平盤之上。

而雖國內外疫情似有回溫跡象，惟與病毒共存呼聲仍高，各國積極「開大門」、鬆綁防疫規定，日本也自21日起開始實施「防疫微解封」，解封受益股31日由旅遊業者山富大漲近9％領軍，股價連三日改寫創掛牌新高；客運比重較高的長榮航也勁揚逾1.5％，鳳凰、雄獅、美食-KY、八方雲集等也「紅通通」。