儘管面臨下周4天清明連假效應，法人今（31）日買盤縮手，致台股整體成交值可能掉到2千億餘元，但金融股在美台進入升息循環下，類股指數績發威大漲1.3％以上，盤中一度來到1,885點，再寫近25年來新高。

在個股方面，金融股今天有台新金、合庫金、華南金、高雄銀、聯邦銀、遠東銀、台中銀及第一金等大漲2～4％以上，股價表現十分亮眼，此外，王道銀行、開發金、兆豐金、永豐金、彰銀、國票金、新光金、新產、中信金等，股價也上揚超過1％，在台股今天整體拉回下，表現十分亮眼。

金融類股指數今天續走揚，指數沿著5日線強勢往上，是所有類股中，少見站穩所有均線，且今天維持大漲的類股，並扮演台股今天小跌的重要功臣。

不過，值得留意的是，金融類股指數目前已來到1997年2月至8月間的1,800～1,900點之間的歷史高檔區，後市若股價要繼續往上推升，須有買盤持續進駐，尤其是以外資為馬首是瞻。目前金融類股指數已緩慢向1997年7月26日的1,920.17點邁入，成為市場關注的焦點。