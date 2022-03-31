路透社報導，俄總統普丁試圖讓西方國家感受到被制裁的痛苦，克里姆林宮周三表示，未來俄羅斯所有能源以及大宗出口品或將使用盧布計價，這是迄今俄羅斯對西方最強烈的回應。

俄羅斯下議院「杜馬」（Duma）主席沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，俄羅斯可能準備對西方制裁做出更嚴厲的回應，幾乎全部能源和商品出口很快可能會以盧布計價。他在Telegram的貼文提及，如果需要汽油，就該拿出盧布。此外擴大以盧布計價的出口商品清單，包括化肥、糧食、食用油、石油、煤炭，金屬和木材等，這對俄羅斯有利。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被問及沃洛金的發言，他回應這是一個或許可行的方法。他表示，美元作為全球儲備貨幣的作用已經受到打擊，而將俄羅斯最大的出口商品以盧布定價的舉動將「符合我們和我們合作夥伴的利益。」

俄羅斯的經濟面臨1991年蘇聯解體最嚴重的危機，莫斯科已經在23日下令天然氣都要使用盧布支付，也讓德國在周三啟動緊急應變計畫，若天然氣交易限入僵局或克宮切斷天然氣供應，德國可能將限電。德國去年從俄羅斯進口了55%的天然氣。

俄官員一再表示，西方國家的行為是自殘，不向俄購買天然氣只會導致西方能源價格不斷飆升。俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）說，制裁已經「反彈」，破壞歐洲和北美經濟，推高燃料和天然氣價格，削弱國際對美元和歐元的信心。他表示，放棄美元和歐元作為世界主要儲備的地位不再是幻想。

俄羅斯一直試圖擺脫對美元的依賴，儘管其主要出口的石油，天然氣和金屬都是以美元計價居多，美元也還是世界迄今為止最大交易量的貨幣，其次是歐元，日圓和英鎊。