一名張姓男子與繆姓前妻離婚後，用暱稱在臉書上公開爆料繆女是酒店小姐，還另外「做S」從事性交易。經繆女提告，台北地院認為，縱職業無貴賤，一般社會大眾仍對從事酒店行業及性交易工作者有負面評價，張男所為已貶損繆女名譽，且繆女並非公眾人物，職業純屬私德，因此依散布文字誹謗罪判處張男拘役20日，得易科罰金。可上訴。

2020年1月14日上午9時許，張男在臉書平台上以「李〇〇」為暱稱，PO文爆料繆女從事酒店及性交易工作，文章中提及「當初在場的公關跟客人跟幹部都有看到…我第一次看到這麼噁心的女人」、「原本麗緻 聽聞有接S 後面轉香閣」、「去香閣、龍亨都這樣子的步數 只能說現在的小孩真棒」。

法官認為，張男PO文爆料繆女從事酒店及性交易工作，非單純抽象謾罵或嘲弄，而是以具體事件內容損害他人名譽，且繆女非公眾人物，職業為何非社會關注焦點，純屬私德與公益無關。張男從原本不認罪到後來坦承犯行，但繆女不願和解，法官於是依法量刑判決。