【LIVE直播】疫情記者會。（中時新聞網）

本土疫情遍地開花，中央流行疫情指揮中心今天公布最新本土疫情新增87例，創下今年新高，只有16例是陰轉陽，其中依然是基隆小吃店衍生警察局群聚最嚴重，新增22案，整起群聚累積90人確診。其次為樹林科技廠13、新竹大潭電廠10人。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增87例本土，152例境外確診，指揮官陳時中表示，上次境外最高是124例，本土最高是83例，雙雙創下新高，大家要提高警覺。

本土今增87例，在原先傳播鏈上新增的有，基隆小吃店群聚22例，樹林科技廠13、新竹大潭電廠10人、台中婚宴群聚9人、台東卑南家庭群聚4人、舞蹈老師群聚4人、中山區家庭竹北燒肉店群聚台銀行員相關3人、中和某公寓7人、松山家庭群聚1人、三重業務員群聚1人、永和家管用餐群聚1人。

另外再度新增新北市三峽朋友群聚2人、花蓮慈濟急診室護理師1人、新北萬里則出現1名感染源待釐清個案。此外，還有8例新通報案例，尚未完成疫情調查。

陳時中表示，大潭電廠今增10人，基因定序也出爐，為BA.2.3全新定序，外包商人比較多，九百多人，昨天一名陽性後擴大採檢，增加九人，其他採檢陰性，以外包商中增加最多；樹林科技廠則是13人，陰轉陽居多有10人，其餘2人是接觸者，與家屬，案子在控制內。

新竹、桃園職場群聚。（圖／指揮中心提供）

樹林科技廠群聚。（圖／指揮中心提供）

另台中婚宴群聚再擴大，今又新增7例，有兩人為同住家人。一個8歲小孩沒去，雖然婚宴是在台中，但居住地的部分，除了案23528住在台中，其他大部分都住在台北居多、高雄也增1人，且又傳給兩個小孩，裡面還有一人是住在金門的個案。3月29日回金門時被台中通知採檢陽性，台中對於餐廳都有匡列採檢。

台中婚宴群聚關聯圖。（圖／指揮中心提供）

新北中和社區則增加7人確診，其中有5人有地緣關係，因為到社區採檢站採檢。昨天一名洗腎患者染疫（案23180），個案洗腎的時候，兩個女兒陪同（案23496與案23407），採檢後也都確診。